El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este jueves a los legisladores a votar a favor de dos proyectos de ley que abrirían la posibilidad para otorgar la ciudadanía a millones de personas que viven ilegalmente en ese país, principalmente a los dreamers y los trabajadores del sector agrícola.

Los proyectos de ley para ayudar a los trabajadores del campo y a los migrantes más jóvenes, son un esfuerzo de los demócratas del Congreso por avanzar mientras se delibera sobre un plan integral de inmigración del presidente Joe Biden.

“Ya es hora de que el Congreso otorgue un camino a la ciudadanía para los dreamers y los beneficiarios de TPS que fortalecen nuestro país y llaman hogar a nuestra nación. Apoyo firmemente la Ley de dreamers y promesas e insto a todos los miembros de la Cámara a que voten a favor”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

It’s long past time Congress gives a path to citizenship for Dreamers and TPS recipients who strengthen our country and call our nation home. I strongly support the Dream and Promise Act and urge all members of the House to vote yes.

