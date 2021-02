Joe Biden, presidente de Estados Unidos, instó este miércoles al Congreso a “actuar rápidamente” para aprobar la ayuda para los afectados por la pandemia y la crisis económica., reportó telemundo51

El mandatario estadounidense aclaró a los legisladores demócratas que aunque “no estoy casado” con la cifra de $1.9 billones de su plan de rescate, no quiere ceder en su propuesta de pago directo a la gente de $1,400

Biden indicó: “Vean, hay mucha gente que sufre hoy en nuestro país. Debemos actuar y tenemos que hacerlo rápido. Debemos restaurar el alma del país”.

Las declaraciones de Biden al bloque demócrata fueron reveladas por dos personas que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una teleconferencia privada.

