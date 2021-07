El presidente Joe Biden anunció el jueves su intención de nominar al profesor Francisco O. Mora como su próximo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos.

Biden quiere que Francisco O. Mora, ex subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental, se convierta en el representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Recibió la Medalla de la Oficina del Secretario de Defensa por Servicio Público Excepcional.

Mora, que habla español y portugués, es profesor de política y relaciones internacionales en la FIU e investigador principal del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas. Fue director del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe en la Escuela Verde de Asuntos Internacionales y Públicos de FIU.

Mora también ha enseñado estrategia de seguridad nacional y estudios latinoamericanos en el National War College de la National Defense University y en el Rhodes College. Obtuvo un doctorado y una maestría de la Universidad de Miami y una licenciatura de la Universidad George Washington.

