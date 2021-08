El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este sábado que habló con los gobernadores de los estados de la región del Golfo de México y se coordinó con las empresas eléctricas en preparación para el huracán Ida, la poderosa tormenta que se espera que toque tierra el domingo por la noche.

“Hemos colocado previamente alimentos, agua, generadores y otros suministros en el área. Los equipos de apoyo para la restauración de energía y las comunicaciones móviles también están en camino. También nos hemos coordinado estrechamente con las empresas eléctricas para restaurar la energía lo antes posible”, dijo Biden. en una sesión informativa con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)

Today I was briefed on our preparations for Hurricane Ida by @FEMA. We have deployed emergency response personnel and pre-positioned food, water, generators, and supplies to make sure we’re ready to respond. If you are in Ida’s path, please pay attention and be prepared. pic.twitter.com/FgIQOrfUuY

— President Biden (@POTUS) August 28, 2021