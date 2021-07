En la tarde de este viernes, los Dodgers de Los Ángeles realizaron la visita oficial a la Casa Blanca como los campeones de la temporada 2020 de la MLB, fueron recibidos por el presidente Joe Biden, y el polémico Joe Kelly sorprendió a todos los presentes con una chaqueta de mariachi.

“Pienso que lo que descubrimos es que necesitamos el deporte más de lo que nos habíamos dado cuenta”, dijo Biden, quien elogió el béisbol como un símbolo de la normalidad “durante uno de los años más desafiantes” en la historia de la nación.

When do @VP and I start, @Dodgers?

Always great to host World Series champs at the White House. pic.twitter.com/YIZ5roS5ca

— President Biden (@POTUS) July 2, 2021