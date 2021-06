El presidente Joe Biden firmó el miércoles una orden ejecutiva que revoca los intentos del expresidente Donald Trump de prohibir TikTok y WeChat en Estados Unidos.

El mandatario estadounidense ha decidido sustituir las tres órdenes ejecutivas que Trump firmó para prohibir el uso de dichas redes sociales, además de otras aplicaciones de comunicación y finanzas chinas.

Las órdenes aprobadas por Biden son más generalistas y se basan en una serie de criterios, en lugar de estar dirigidas a aplicaciones o empresas concretas, reportó Newsbreak

La Casa Blanca destacó que la Administración Biden “está comprometida la promoción de un Internet seguro, confiable, interoperable y abierto, la protección de los derechos humanos ‘online’ y ‘offline’ y el apoyo de la economía digital global y vibrante”.

Según un comunicado de prensa compartido con Insider, la orden ejecutiva de Biden pide a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, que investigue las aplicaciones con conexiones con adversarios extranjeros. The Associated Press y The New York Times también confirmaron la noticia.

Trump en 2020 se había dirigido a ambas aplicaciones y trató de prohibirlas debido a que eran propiedad de empresas chinas. La represión de las aplicaciones chinas era un principio de la agenda de Trump, y a su administración le preocupaba que los datos de los usuarios estadounidenses se transmitieran al partido. Los jueces detuvieron previamente las prohibiciones, aunque la orden de Biden las anula por completo.

TikTok no respondió de inmediato la solicitud de comentarios de Insider el miércoles.

Es de hacer notar que la aplicación para compartir videos se disparó en popularidad en 2020 durante la pandemia , y en junio del año pasado, los usuarios de TikTok dijeron que se inscribieron para miles de boletos para un importante mitin de Trump en Oklahoma , un mitin al que no tenían intención de asistir.

Los usuarios adolescentes celebraron por haber inflado falsamente la participación esperada para el mitin, evitando que muchos se presentaran.

Trump firmó por primera vez una orden ejecutiva para que Bytedance, la empresa matriz de TikTok con sede en China, encontrara un comprador estadounidense a mediados de 2020.

La idea, según la administración, era que al tener inversionistas estadounidenses involucrados en la empresa, los datos de los usuarios estadounidenses estarían mejor protegidos.

El entonces presidente Trump también prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con Bytedance y WeChat, una popular aplicación de mensajería en China. TikTok respondió demandando a la administración Trump.

Microsoft resultó ser un postor ansioso por una participación mayoritaria en los activos estadounidenses de TikTok. Pero la propuesta del gigante tecnológico se vino abajo y fue reemplazada por una de Oracle, dirigida por Larry Ellison, un partidario abierto de Trump. Sin embargo, el trato nunca se concretó.