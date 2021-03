El presidente de EEUU, Joe Biden, ha sufrido este viernes un pequeño percance cuando cuando embarcaba en el Air Force One, el avión presidencial.

Según han captado las cámaras de televisión y los fotógrafos, Biden ha tropezado con uno de los escalones y cuando se ha puesto en pie ha vuelto a trastabillarse y a caerse, reportó El Periodico.

Tras unos segundos de desconcierto, el mandatario, de 78 años, ha recuperado el equilibrio, se ha palpado las rodillas y, tras comprobar que estaba bien, ha realizado el resto del ascenso hasta la nave sin problemas.

Biden ha cogido el avión para desplazarse hasta Atlanta, donde junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, dentro de la gira centrada en la pandemia y en dar a conocer el masivo plan de estímulo aprobado recientemente por el Congreso.

I remember the press bashing Trump for touching the rail once. Biden falls repeatedly but I’m sure he’s the picture of health. No wonder all our enemies are pouncing simultaneously and mocking him publicly. pic.twitter.com/R1qN9DDHFW

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021