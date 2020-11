Para muchos medios de comunicación Joe Biden es el presidente electo de los EE.UU. No obstante, los seguidores de Trump no están conforme con esta decisión. El demócrata dio un paso al frente y se reunió con algunos expertos en seguridad. ¿El objetivo? Saber que pasaría si la administración del actual mandatario de EE.UU. no le da acceso a información clave.

Redacción MiamiDiario

Al observar a los diferentes medios de comunicación se detecta que la gran mayoría apoya a Joe Biden. El apoyo es generalizado no solo en Estados Unidos sino en el mundo.

No obstante, los seguidores de Trump no están conforme con esta postura. Los adeptos al republicano indican que hay que esperar el conteo del último voto y la información oficial para decirle presidente de Estados Unidos.

A pesar de ello, Biden ya asume algunas posturas como próximo presidente de la potencia más importante del mundo. Por ese motivo, esta semana se reunió con algunos expertos en seguridad. El motivo era conocer posibles los escenarios si si la administración del actual mandatario de EE.UU. no le da acceso a información clave.

Aspectos de interés para Biden

Para Biden las temas de la agenda política más importante son: la salud pública y la seguridad nacional.

El presidente Trump aún no cooperar con el recién electo, Joe Biden. Hasta ahora, el demócrata no ha tenido acceso a las sesiones informativas de inteligencia que suelen recibir los presidentes electos, informó Dallas News.

Por ese motivo, el pasado martes, Biden se reunió -virtualmente- con un grupo de expertos de inteligencia, defensa y diplomacia.

Cabe destacar que ninguno de los expertos es miembro activo de la administración actual. Esto creó la duda sobre si Biden está recibiendo la información más actualizada sobre los peligros que corre Estados Unidos.

Ese mismo día, la vicepresidenta electa Kamala Harris se reunió -formalmente- como miembro del Comité de Inteligencia del Senado para también conocer sobre los aspectos de seguridad de EE.UU.

Manejo de la pandemia

EE.UU. es el país más golpeado por la pandemia del coronavirus de Wuhan. Tiene más de 1.200.000 fallecidos y más de 15 millones de infectados.

El actual gobierno no se han reunido con Biden. Por ese motivo, los representantes del demócrata decidieron reunirse directamente con las compañías farmacéuticas para determinar la mejor forma de distribuir al menos dos de las vacunas que podrían ponerle fin a la pandemia en EE.UU.

Biden está tratando de prepararse lo mejor posible para responder como presidente cuando asuma el próximo mes de enero.

Qué pasa en el ámbito de Seguridad en EE.UU.

Entre los 12 invitados a la conferencia sobre la Seguridad en EE.UU. estaban el exsubdirector de la CIA, David Cohen, el general retirado Stanley McChrystal, y Avril Haines, quien fue el ayudante del asesor de seguridad nacional en el gobierno de Obama.

Biden aseveró, “estay preparado para encontrar un país dividido y un mundo en caos”.

“Por eso les necesito a todos ustedes”, agregó.

Postura de los republicanos

Cada vez más republicanos han empezado a decir públicamente lo que Trump niega. Biden será el próximo presidente el 20 de enero.

Incluso el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un firme aliado de Trump, se refirió a Biden como “presidente electo” por primera vez el martes.

“No está recibiendo los reportes que el presidente electo debería tener, pero eso no va a impedirle hacer todo lo que pueda para prepararse y actuar durante su periodo de transición”, dijo el portavoz de transición de Biden, T.J. Ducklo.

