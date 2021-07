El comediante Bill Cosby quiere reimpulsar su carrera artística, luego de atravesar un momento de su vida muy bajo.

El actor de 83 años de edad, salió de prisión la semana pasada luego de ser absuelto de un delito de acoso sexual, que habría cometido en Philadelphia en el 2015.

Ahora Cosby quiere tomar este nuevo aire y realizar una gira por varias ciudades de los Estados Unidos, para así contar su historia detrás las rejas.

Al enterarse de la noticia, varios empresarios se contactaron con el representante de Cosby, para empezar a organizar la gira.

“El mundo quiere ver al Sr. Cosby”, dijo Andrew Wyatt, representante del actor a los medios de comunicación como TMZ.

Cosby además está trabajando en una serie documental que estará dividida en 5 partes que cubre su vida, legado, juicio y experiencia en la prisión, y pronto se sentará para hacer su entrevista para el proyecto.

Los productores de la serie han filmado entrevistas con la familia, amigos y otras celebridades allegadas al actor.

