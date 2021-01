Muchas han sido las teorías sobre el origen del Covid-19. Pero ahora las miradas se centran a lo que predijo el magnate de Microsoft. Bill Gates y el Dr. Anthony Fauci.

Entre las teorías que se han dado a conocer en las redes sociales está que el creador de Microsoft inocularía dentro de la vacuna contra la enfermedad un microchip, para monitorear a las personas.

“Nadie hubiera predicho que Fauci y yo seríamos tan prominentes en estas teorías realmente malvadas”, dijo Gates en una entrevista a Reuters.

El creador del gigante tecnológico Microsoft ha sido franco sobre los pasos que deben tomar los líderes mundiales para combatir el virus.

La Fundación Bill y Melinda Gates también han prometido c contribuir con al menos $ 1,75 mil millones en total para el esfuerzo de respuesta a la pandemia mundial, incluido el apoyo al desarrollo de vacunas y tratamientos.

Gates criticó con frecuencia la respuesta de Estados Unidos ante la pandemia bajo el ex presidente Donald Trump.

Co-founder of the Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates, has reiterated the need for Nigeria to prioritise the development of its health sector rather than focusing on the COVID-19 vaccines.

— rose moses (@rosemoses2010) January 27, 2021