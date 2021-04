El entrenador de los Kansas Jayhawks, Bill Self, ha firmado un contrato vitalicio con el equipo de baloncesto masculino, según ha anunciado la escuela este viernes.

El contrato actual de Self, al que le quedaba menos de un año, ha sido sustituido por un nuevo acuerdo renovable de cinco años que añade automáticamente un año al final de cada temporada durante el resto de su carrera, reportó CBS Sports.

“Quiero extender mi sincero agradecimiento al canciller [Doug] Girod, a Kurt Watson y al resto de los dirigentes de la KU por su creencia y fe en mí para ofrecer este contrato vitalicio”, dijo Self en un comunicado.

“Todos los días, me recuerdan lo afortunado que soy al liderar este histórico programa y realmente no hay otro lugar en el que preferiría estar. Mientras seguimos trabajando en los desafíos que enfrenta nuestro programa, esperamos seguir adelante y centrarnos en nuestro brillante futuro. También me gustaría expresar mi gratitud a nuestros ex alumnos y donantes, así como a los mejores aficionados y estudiantes de la nación, que nos han apoyado a mi familia y a mí durante las últimas 18 temporadas. Estoy emocionado por seguir siendo su entrenador de baloncesto y competir por muchos campeonatos en el futuro.”

Self lleva en Lawrence desde 2003, llegando a tres Final Fours y ganando un campeonato nacional en 2008. Kansas ganó 14 títulos consecutivos de la temporada regular de la Big 12 bajo el mando de Self desde 2005 hasta 2018, y luego ganó otro en 2020. Los Jayhawks habrían sido los favoritos para ganar el título nacional la temporada pasada antes de que la pandemia de coronavirus cancelara el torneo de la NCAA.

