Billie Eilish señaló que todavía duerme en la habitación de sus padres para evitar los “monstruos” de su propia habitación.

Por Redacción MiamiDiario

La cantante de 18 años ha confesado que a menudo duerme en la cama de sus padres en lugar de la suya, porque cree que hay monstruos en su habitación a los que le tiene “miedo”.

Billie habló en un corto video de su próximo documental de Apple TV+ ‘Billie Eilish’: The World’s A Little Blurry’, que fue lanzado en YouTube este martes 15 de diciembre.

En el tráiler, se observa a la joven con su teléfono mientras está en la cama, y dice “Esta es la cama de mis padres”. Duermo aquí porque me asustan los monstruos de mi habitación”.

Billie se ha abierto sobre sus problemas de sueño en el pasado, como dijo a principios de este año, le resulta difícil dormir, y a menudo está plagada de graves pesadillas cuando se las arregla para dormirse.

De igual forma explicó que “Me fui a dormir en un avión sentado el otro día por primera vez. He tenido parálisis del sueño tres veces. Tengo muchos problemas de sueño extraños. Tengo estos sueños aterradores y cosas así. Parálisis del sueño, terrores nocturnos”.

“Me lleva una eternidad dormirme. No entiendo cómo la gente puede dormirse de inmediato, eso es tan raro para mí.”

“Tendré un sueño que realmente me fastidie la cabeza y me haga sentir… No sé lo que es pero me hace sentir incómodo todo el día. He tenido la misma pesadilla durante dos meses seguidos. Horrible (…) Y me afecta día a día. Afecta a mi forma de actuar y todo eso”, recordó.

Con información de Glamour