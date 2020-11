La cantante Billie Eillish ha conseguido un nuevo récord en su carrera. Bad guy, su primer gran éxito internacional ha entrado en el exclusivo club en el que solo están las mayores estrellas del firmamento musical, según reportó hola

Por Redacción Miami Diario

Un dato a considerar es que año y medio después de su estreno ha logrado superar las 1.000.000.000 visitas, quizás abriendo camino para que sus próximos temas sigan los mismos pasos. De hecho, este mismo jueves estrenaba Therefore I Am, su nuevo single tras los lanzamientos de My future este verano y la canción de James Bond No time to die el pasado mes de febrero,

La cantante no podía ocultar la emoción que sintió esta semana al conocer el hito que había alcanzado su canción, que ahora entra a formar parte de un exclusivo club en el que reina la conocida melodía infantil Baby Shark de Pinkfong Kid’s Songs & Stories. En segundo puesto está Despacito, la versión original de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ambos con 7 mil millones y medio de visitas. En el top 10 están también Ed Sheeran y su éxito Shape of you, Wiz Khalifa con Charlie Puth por See you again, Uptown Funk de Mark Ronson con Bruno Mars y Psy con su Gangnam Style, todos por encima de los 3 mil millones.

Este último, fue el primero en sobrepasar esta barrera en diciembre de 2012, mientras que Katy Perry y Taylor Swift son las únicas mujeres que forman parte del top 20 con sus éxitos Roar y Shake it off. Pronto, Billie Eilish podrá celebrar su segunda entrada en este exclusivo club con su canción lovely, que tiene con Khalid y que se publicó hace dos años, pero ya está en las 900.000.000 visualizaciones.

Es de hacer notar que el próximo 22 de noviembre se celebrará la gala de los American Music Awards, donde Billie podrá presentar su nuevo single. La cantante de 18 años se llevó dos premios en la edición anterior, a artista revelación y a mejor rock alternativo. En 2020 podría repetir porque vuelve a estar nominada en la segunda categoría y también por su papel en las redes sociales. En el evento estarán también Jennifer Lopez, Shawn Mendes, Maluma, Bad Bunny o Dua Lipa.

Con información de: hola

