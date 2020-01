Billie Eilish entrará al mundo de James Bond al interpretar la canción para la nueva película

El cantante estadounidense Billie Eilish está grabando el tema «No Time to Die» la nueva película de James Bond que se estrenará este año.

«Poder ponerle música a la canción principal de una película que es parte de una saga tan legendaria es un enorme honor. La de James Bond es la saga fílmica más genial que jamás ha existido. Estoy todavía en ‘shock'», señaló Eilish

La noticia hace que la cantante de 18 años sea oficialmente la persona más joven en grabar un tema de Bond. Ella ha coescrito la canción con su hermano Finneas O’Connell.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish . Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg

El director Cary Joji Fukunaga también se pronunció al respecto «su integridad creativa y su talento son incomparables y estoy deseando que el público escuche lo que han traído: una fresca y nueva perspectiva».

La película se lanzará el 10 de abril en América del Norte a través de United Artists Releasing, con Universal Pictures International en el Reino Unido y seleccionará territorios internacionales el 2 de abril.

CONFIRMED: @HansZimmer will compose the score for #NoTimeToDie. Director Cary Joji Fukunaga said: “I’m beyond excited that Hans is scoring #NoTimeToDie. The music of Bond has always been iconic and I’ve already witnessed Hans adding his touch of genius to the Bond legacy.” pic.twitter.com/L3q06ymLyH

— James Bond (@007) January 13, 2020