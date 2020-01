Billie Eilish: Un ejemplo e inspiración para la generación Z

Billie Eilish, la cantante estadounidense de 18 años que arrasó la noche de los Grammy es mucho más que números y premios. Su mensaje para hacer conciencia social es firme y se ve plasmado en cada una de sus letras y en sus actos también.

Billie Eilish se está convirtiendo en una de las artistas femeninas más representativas del momento y es una inspiración para las nuevas generaciones. Y eso se debe a varias razones:

En sus redes sociales, en entrevistas, alfombras rojas e incluso en ceremonias de premios mundiales hemos visto a la artista vistiendo de forma ancha y holgada, y es que la cantante no quiere que todo el mundo sepa todo sobre ella, o que la gente haga comentarios o críticas sobre su cuerpo.

Así lo explicó cuando participó en una campaña de Calvin Klein ‘I Speak my truth in #InMyCalvins’: “Es por eso que llevo prendas holgadas. Nadie puede tener una opinión porque no han visto qué hay debajo. Nadie puede decir ‘ella es muy delgada’, ‘no lo es’ o ‘tiene el culo plano’ o ‘tiene el culo gordo’. Nadie puede decir nada porque no lo saben”.

En septiembre del año pasado, Billie Eilish se sumó al movimiento ecológico de Greta Thunberg. A la artista también le conmueve lo que está pasando en el planeta, de hecho, hizo un single dedicado a este problema: All the good girl go to hell. Habla de cómo la humanidad está agotando de a poco los recursos naturales sin control ni responsabilidad.

Hace un tiempo, en el show de Jimmy Fallon, anunció que su gira que comienza en marzo de este año será lo más ecológica posible.

Incluso, se asoció con la organización sin fines de lucro llamada Reverb, que combate problemas relacionados al medio ambiente y así promover un acultura consciente sobre el medioambiente en cada destino. No se permitirán bombillas de plástico, los fans deberán llevar sus propias botellas de agua, habrá recipientes de reciclaje en todas partes.

La gira tendrá un “Billie Eilish Eco-Village” donde los asistentes a su concierto podrán aprender sobre el cambio climático y la importancia de conservar el medio ambiente.

Con estas formas de ver la vida Billie Eilish se ha ganado el apoyo y el cariño de millones y millones de personas. Asimismo, se entiende cómo es que se agotaron todas las entradas de su gira mundial “Where do we go?” que partirá el 8 de marzo en Miami y estará en nuestro país el 5 de junio en el Movistar Arena.

