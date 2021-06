Miami, que espera convertirse en el próximo centro de las criptomonedas en Estados Unidos, recibe este fin de semana a miles de personas que han llegado para participar en la Conferencia Bitcoin 2021 que se inauguró el viernes.

“No necesitamos las instituciones financieras que tenemos hoy. Tenemos una que está prosperando, que es sólida, que es propiedad de la comunidad, que es impulsada por la comunidad”, dijo el empresario multimillonario Jack Dorsey, cofundador de Twitter y la firma de pagos Square, en un auditorio abarrotado.

Dorsey tuiteó el viernes que Square estaba considerando hacer una billetera de hardware para almacenar bitcoins de forma segura.

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles.

— jack (@jack) June 4, 2021