Hoy es el día más triste del año. Una jornada en la que todo el mundo se ha levantado con el pie izquierdo y ha perdido las ganas de estudiar y trabajar. Blue Monday Blue Monday Blue Monday

El término Blue Monday, que coincide con el tercer lunes de enero, fue pronunciado por primera vez en 2005 como parte de una campaña publicitaria de Sky Travel, por la disminución de reservas que había sufrido con respecto al año anterior.

El profesor de la escuela de psicólogos de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall, publicó este término en una nota de prensa, expresando que había encontrado la fórmula matemática para determinar por qué era el día mas triste del año.

Según los cálculos del psicólogo británico, el tercer lunes de enero es la jornada en la que acumulamos más tristeza por varios motivos: la presión por las deudas de Navidad, no haber cobrado el mes de enero, la bajada de las temperaturas, la nostalgia por las fiestas navideñas, la desmotivación, la vuelta a la rutina y los propósitos incumplidos del año.

¿Truco publicitario o realidad?

Aunque muchos factores de los que nombra la campaña publicitaria nos hacen sentir tristes, la realidad es que muchos expertos han tildado al Blue Monday de pseudociencia: una creencia o afirmación presentada como creíble pero que es incompatible con el método científico.

De hecho, varias empresas han empleado esta excusa para lanzar ofertas bajo lemas como: “¡Alégrate el día más triste con estas ofertas!”.

Por lo tanto, al ser una afirmación vaga y exagerada, lo primero que debes hacer para no dejarse influenciar por la afirmación “hoy es el día más triste del año” es cambiar la mentalidad. Si pensamos que el día va a ser triste, lo será.

Cambio de mentalidad

El término Blue Monday puede que tenga razón en el sentido de que estamos en un mes en que todo se hace cuesta arriba. Pero no hay nada que no se pueda solucionar con actitud positiva y esfuerzo. Allá van unas recomendaciones para que esta semana no pese más de la cuenta.

Claves

Inicia el día con energía: Deja lo que estés haciendo un minuto y piensa en algo que te haga feliz, algo por lo que te sientas agradecido. Haz deporte: Descarga cualquier energía negativa que tengas en el gimnasio o incluso dando un paseo. El ejercicio es clave para eliminar el estrés. Despierta tu lado positivo: Intenta despertar tu ilusión siendo más creativo. Date un capricho: O algo que te apetezca, ya sea algo tan simple como ir al cine, comprarte algo de ropa o pedir comida a domicilio. Mímate un poco. Cuídate más: Si no cuidas tu cuerpo tampoco podrás cuidar tu mente. Cuida tu alimentación y empieza a adoptar hábitos saludables. Para, respira y relájate: Cuando te sientas abrumado frena un poco. Para y respira; presta atención a tu respiración e ignora el resto de pensamientos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy: sacarse trabajo de encima es una de las claves para evitar estrés y ansiedad. Arrastrar preocupaciones no es bueno.

Fuente: CNN