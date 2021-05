La virtuosa carrera de Bob Dylan se podría resumar en 10 premios Grammy de 38 nominaciones. Un premio Lifetime Achievement Award y un premio de la Academia. Además del conocido premio Nobel y el Pulitzer. Llega a sus 80 años de vida.

Bob Dylan ha sido un personaje tan influyente en la cultura que muchas ciudades en el mundo celebran su cumpleaños como el Dylanfest, reseñó CNN en una nota sobre 24 hitos de la carrera del musico.

Ya para 1988 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

En octubre de 2004 publica «Crónicas: Volumen uno», su autobiografía.

El 7 de abril de 2008 gana una mención especial del Premio Pulitzer por «su profundo impacto en la música popular y la cultura estadounidense, marcado por composiciones líricas de extraordinario poder poético».

El 13 de octubre de 2016 recibe el Premio Nobel de Literatura, que acepta tardíamente el 1 de abril de 2017 durante una ceremonia privada en Estocolmo.

El 7 de diciembre de 2020 se anuncia que Dylan ha vendido todo su catálogo de canciones a Universal Music Publishing Group.

