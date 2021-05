La semana pasada, BOBS de Skechers, la colección benéfica de Skechers y Petco Love reconocieron organizaciones en todo el país que han hecho todo lo posible para proteger y salvar perros y gatos de refugios al invertir en su trabajo de salvar vidas con subvenciones especiales y celebraciones de cheques.

Cientos de organizaciones en todo el país recibieron inversiones para salvar vidas durante el último mes, lo que elevó el total invertido por Petco Love a $ 300 millones desde el inicio. BOBS de Skechers organizó celebraciones de inversión en sus tiendas minoristas Skechers para seis de estas organizaciones que salvan vidas en Tampa Bay, Florida; Memphis, Tennessee; Omaha, Nebraska; Des Moines, Iowa; Lansing, Michigan; y Wichita, Kansas.

Estas subvenciones especiales son posibles gracias a Petco Love y la línea benéfica BOBS de Skechers, que dona fondos a través de la compra de su diversa colección de zapatos, ropa y accesorios BOBS.

Skechers acaba de alcanzar un gran hito con esta iniciativa; Desde 2015, la Compañía ha contribuido con más de $ 6.6 millones para salvar y apoyar a más de un millón de perros y gatos en refugios en los Estados Unidos y Canadá. Estas contribuciones se basan en el movimiento BOBS, con donaciones proporcionadas a refugios y organizaciones que incluyen Humane Society of Tampa Bay, Memphis Animal Services, Nebraska Humane Society, Animal Rescue League of Iowa, Inc., Ingham County Animal Control and Shelter y Kansas Humane Society.

“Estamos orgullosos de reconocer los increíbles logros de estas organizaciones merecedoras que comparten nuestro compromiso con el bienestar animal”, dijo Michael Greenberg, presidente de Skechers. “Nuestro impacto es posible gracias al compromiso y la fe de nuestros consumidores en el movimiento BOBS, y gracias a nuestra asociación con Petco Love y su extensa red de refugio y apoyo para animales”.

“Invertir en el trabajo de estas organizaciones para salvar vidas es solo una pequeña muestra de los cientos de organizaciones que salvan vidas celebradas este mes y marca $ 300 millones invertidos en el trabajo para salvar vidas en todo el país desde nuestros inicios“, dijo Susanne Kogut, presidenta de Petco Love. “Como parte del compromiso de Petco Love de crear un futuro en el que ninguna mascota sea sacrificada innecesariamente, nuestra asociación con BOBS de Skechers es esencial a medida que continuamos inspirando y capacitando a los amantes de los animales para salvar vidas de mascotas en todo el país”.

Los líderes de las organizaciones participantes compartieron su gratitud por cómo las inversiones que salvan vidas impactarán en sus organizaciones.

Información de: Nota de prensa.