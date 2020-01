Bomberos luchan contra el fuego en antiguo edificio de Misión de Rescate de la Unión de Orlando

Los integrantes del Departamento de Bomberos de Orlando trataban de controlar un incendio en el antiguo edificio de la Misión de Rescate de la Unión de Orlando, el cual se registró el miércoles en horas de la mañana, según divulgó clickorlando

Los efectivos del cuerpo de bomberos acudieron a 410 W. Central Boulevard, en el centro de Orlando cerca de las 8:45 a.m.

Las cuadrillas informaron que el humo pesado salía del segundo piso del edificio; éste podía divisarse a kilómetros de distancia.

Heavy smoke still billowing from the building on W Central Blvd. Roads closed between S. Division Ave and N. Hughey Ave. pic.twitter.com/X6ZEjKmMIe

— Orlando Fire Dept (@OrlandoFireDept) January 22, 2020