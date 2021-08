Roberto se endeudó hasta las cejas para abrir un restaurante muy moderno y sofisticado, donde no faltaba detalle. El local contaba con un gran salón con finos muebles y piano, seis pequeños reservados, una hermosa terraza con mesas dispersas entre árboles y estatuas romanas alrededor de una fuente con agua. Tenía una impresionante cava de vino, donde atesoraba ricos caldos de origen francés y español, según él, “los mejores de mundo”.

Una semana después de la gran inauguración de restaurante, de madrugada, varios vándalos entraron a robar y además de sustraer todo lo que pudieron, rompieron los caros adornos, las mesas, las cavas, algunos utensilios de cocina que no eran precisamente baratos. En fin, hicieron un gran destrozo en todo el local.

Cuando Roberto llegó al sitio, avisado por la policía, en su cabeza solo tenía una idea: “Estoy en la ruina”, tenía que pagar miles de dólares al mes y su fuente de ingreso estaba hecha tierra.

Sin embargo, sus temores se disiparon al conversar con su compañía de seguro y esta le prometió que ellos pagarían todos los daños cubiertos en el contrato.

Y así fue, tres días después, el restaurante estaba reparado y abierto al público, brindando el mismo producto exclusivo que Roberto, con tanta imaginación, había creado para sus clientes sibaritas. Cuando le pregunté qué seguro tenía. Me contestó:

“Me hice un paquete de Seguro de Dueño de Negocio o BOP, por sus siglas en inglés, especial para restaurantes, que me recomendó mi agente. El paquete incluye Seguro de Responsabilidad General, Seguro de Propiedad, Seguro de Responsabilidad Profesional, Seguro de Auto Comercial y Seguro de Interrupción de Negocio, Seguro de Responsabilidad Civil sobre el producto elaborado, Seguro de Artes y además tenía el Seguro de Compensación a los Trabajadores. Realmente, el agente me hizo una cobertura a la medida de mis necesidades y me dio un resultado increíble”, reconoció.

Si usted es empresario y quiere un BOP justo a la medida de sus necesidades, llame a Univista Insurance y obtendrá el seguro comercial más barato de Florida.

Univista Insurance: 305-740-1340