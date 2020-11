Julio Borges,, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, condenó este jueves que la Corte Penal Internacional (CPI) reciba a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según reportó elnacional

A través de Twitter, Borges indicó que “rechazamos que en la CPI reciban a quienes han sido cómplices de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

El diplomático venezolano denunció que Tarek Wiliam Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, y Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, han encubierto los delitos de Nicolás Maduro. “Se han prestado para la persecución y el asesinato de miles de venezolanos”.

Vale destacar que Borges hizo estas declaraciones luego de que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se reunió con una delegación del régimen en la sede de la CPI en La Haya. Allí se incluyó a Saab y a Ruiz.

Luego de la reunión, se informó que concluyó el examen preliminar de dos procesos iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020 contra el régimen de Nicolás Maduro.

Sobre esto se determinó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de competencia de la CPI.

#ICC Prosecutor, #FatouBensouda, receives high-level delegation from the Bolivarian Republic of #Venezuela in the context of its ongoing preliminary examinations #morejustworld #buildingsupport #justicematters https://t.co/1nN5Do4DLt

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 5, 2020