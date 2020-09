Julio Borges, canciller de Venezuela, afirmó este miércoles que en la sesión del Consejo de DDHH los países expresaron su repudio al régimen de Maduro, tras conocerse el informe de la Misión de Determinación de Hechos. El comisionado insistió en que la crisis venezolana no puede ser vista desde una perspectiva ideológica, sino como un drama humano. Recordó que las prácticas de tortura, tratos crueles y asesinatos no son hechos fortuitos, sino parte de una cadena de mando que dirige Nicolás Maduro.

Por Redacción Miami Diario

“La dictadura quedó al descubierto en el Consejo de DDHH, el mundo entero los repudia. Luego del informe de la Misión de Determinación de Hechos ha quedado claro que estamos frente a un sistema criminal que no respeta la dignidad humana y que pretende sostenerse en el poder a fuerza de tortura, desapariciones y ejecuciones. Los países entienden que estas prácticas no son fortuitas, sino parte de una cadena de manda que encabeza Nicolás Maduro”, sostuvo.

El Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, enfatizó que uno de los principales hallazgos del equipo de expertos de la ONU es que las acciones de lesa humanidad adelantada por el dictador Nicolás Maduro y su mafia están diseñadas para acabar con cualquier oposición democrática a su régimen.

“Cuando un equipo de expertos del Consejo de Derechos de la ONU certifica que la dictadura de Maduro adelanta una política premeditada para aniquilar a toda oposición, se evidencia la magnitud del régimen criminal que estamos enfrentando y el porqué esta lucha para restablecer la libertad y la democracia en Venezuela es tan compleja. Nosotros no vamos a cesar en nuestro objetivo de devolverle a los venezolanos la libertad, pero se requiere el apoyo cohesionado y unificado de la comunidad internacional para poner fin a la dictadura, y con ello a tanto dolor y sufrimiento que han causado a nuestro pueblo”.

En ese sentido Borges, representante de la política exterior del Gobierno Interino del Presidente Juan Guaidó, llamó a los países que mantienen posturas indiferentes o de apoyo al régimen a no ver la crisis con un matiz ideológico. “Hay países que se mantienen indiferentes o siguen apoyando al régimen, pese a los resultados de la misión. Nosotros los llamamos a abandonar estas posiciones, este es un asunto humano no ideológico. Estamos frente a un régimen que no respeta los DDHH, han cometido crímenes de Lesa Humanidad”, señaló.

https://twitter.com/JulioBorges/status/1308784668666474504?s=20

Asimismo, Borges afirmó que la crisis venezolana seguirá siendo protagonista de la Asamblea General de la ONU. “Somos un tema de altísimo interés dentro de la agenda de la Asamblea General de la ONU, incluso en medio de una pandemia como la que vivimos. Los presidentes de la región han levantado su voz en nombre del pueblo venezolano, nosotros se lo agradecemos”.

Por último, insistió en la necesidad de continuar presionando en todas las instancias internacionales para lograr que la justicia se imponga sobre los responsables de las graves violaciones a los DDHH.

