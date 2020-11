El actor Brad Pitt y la modelo alemana Nicole Poturalski, considerada como la primera pareja del actor desde su divorcio de Angelina Jolie, ya no son novios, según confirmó una fuente a un medio estadounidense especializado en noticias del espectáculo, según difundió elnacional

La fuente indicó a a Page Six que “nunca fue tan serio como se decía que era. Su relación se terminó”

En agosto, fotógrafos capturaron a Pitt y Poturalski durante un viaje que ambos realizaron a Francia, país en el que pasaron unos días en el “Château Miraval”, una mansión propiedad del actor en la Provenza francesa, donde en 2014 se casó con Jolie luego de que ambos la compraran tres años antes.

De acuerdo a Page Six, el actor y la modelo se habrían conocido en Alemania, en el moderno restaurante Borchard, propiedad de Roland Mary, marido de Poturalski y con quien tiene un matrimonio abierto.

Según el medio estadounidense, Brad Pitt se encuentra en Los Ángeles y recientemente manifestó su apoyo a Joe Biden para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El actor de Ad Astra y Once Upon a Time… in Hollywood, y su exesposa aún están enfrascados en una batalla legal por la custodia de sus seis hijos.

