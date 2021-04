La pareja de actores Brenda Song y Macaulay Culkin le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, a quien llamaron “Dakota”, en honor a la hermana del histriónico, quien falleció tras ser arrollada por un vehículo a la edad de los 29 años en el 2008. Así lo informó la revista Esquire.

No obstante, se conoció que la orgullosa madre habría dado a luz el 5 de abril a las 1:10 de la tarde en Los Ángeles. Por otro lado, el recordado protagonista de la saga de “Mi pobre Angelito”, expresó sus palabras de agradecimiento y felicidad por la llegada de su pequeño, que mantiene los mantiene “contentos” a ambos, por lo que están pendientes de los cuidados que amerita.

El romance entre Song, de 33 años, y Culkin, de 40, comenzó en el 2017, tras conocerse en el rodaje de Changeland en Tailandia.

Brenda Song and Macaulay Culkin have welcomed their first child together, a baby boy named Dakota ❤️ pic.twitter.com/vHxCzqJdYB

— MTV NEWS (@MTVNEWS) April 12, 2021