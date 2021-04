Fidel Castro, actuando como su propio abogado, alegó en su defensa la frase “la historia me absolverá”. Dieciocho meses después Batista lo perdonó a él y a sus compañeros, como gesto para congraciarse con la sociedad cubana. Enseguida, Castro y algunos de sus hombres viajaron a México, donde se entrenaron militarmente. Castro consiguió fondos para comprar un bote llamado Granma, en el cual viajaron 82 revolucionarios con arsenal militar y arribaron en 1956 al sur de Cuba, para levantar un enclave en la Sierra Maestra.

La revolución cubana que derrocó al dictador Fulgencio Batista e instaló el régimen de Fidel Castro

Durante dos años, Fidel y sus hombres fueron ganando adeptos en todo el territorio como resultado de una guerra de guerrillas, pero más aún de su exitosa campaña de prensa. Un fenómeno mediático que impulsó a Estados Unidos a relegar a Batista.

El ‘New York Times’ calificó a Fidel Castro como un “Robin Hood” en favor de los cubanos, sometidos por el régimen de Batista. De manera que, con el avance acechante de los ‘barbudos’ de la Sierra, como los conocían, Estados Unidos le retiró el apoyo a Batista e incluso le pidió hacerse a un lado por intermedio de su embajador en La Habana.

El dictador sucumbió a la presión y abandonó el país acompañado de sus aliados y de 300 millones de dólares hacia Santo Domingo. Su partida le abrió las puertas de La Habana y de Santiago de Cuba a la revolución de Fidel Castro.

El comandante comenzó a fabricar un poder desde el 1 de enero de 1959 del que no sospechaban en Estados Unidos. La revolución había triunfado y traía consigo reformas. Entre ellas, la expropiación y expulsión de grandes empresas estadounidenses, así como una reforma agrícola y social en favor de los campesinos y los más pobres.

Aunque Fidel Castro dijo repetidas veces que su régimen no era comunista, Castro se alió comercialmente con la Unión Soviética.

El vicepresidente Richard Nixon, advirtiendo el peligro de una Cuba comunista, planeó secretamente una intervención militar en la isla, como la única manera de frenar que se convirtiera en un satélite soviético.

En Guatemala, la CIA estableció una operación destinada a reclutar cubanos exiliados con el fin de invadir Cuba. Más de 1300 voluntarios se presentaron, muchos de ellos sin experiencia militar. La CIA impartió un entrenamiento de infantería, de paracaidismo, de armas pesadas. Desde Cuba, otros cientos de revolucionarios que desertaron de la influencia de Castro y antiguos soldados de la era Batista, anidaron en las montañas para esperar el momento perfecto de la contrarrevolución.

Entretanto, en Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy sorprendió a Richard Nixon por un estrecho margen en las elecciones de 1960 y quedó electo presidente sin saber de los planes de invasión a Cuba. Cuando se enteró, Kennedy se opuso a la invasión. Pero un hecho fue clave, el periodista Tad Szulc, del ‘New York Times’, descubrió el plan de la invasión y la publicó pese al intento de Kennedy de que no se imprimiera.

De tal suerte, y habiendo el Times publicado el artículo el 7 de abril de 1961, Kennedy accedió a la invasión imponiendo condiciones, como reducir el número de aviones de la fuerza aérea, y cambiar el lugar de desembarco de Trinidad a Bahía Cochinos.

El 15 de abril de 1961, un bombardeo aéreo de los invasores atacó bases aéreas cubanas, y después más de 1.300 cubanos exiliados atracaron en Bahía Cochinos. El ataque fue considerado un éxito, ya que rápidamente controlaron las posiciones de la bahía que incluían la Playa Girón. Pero ante la noticia, Fidel Castro movilizó tropas de forma masiva para contener la invasión. Tras más de 60 horas de enfrentamientos, el ejército de Fidel extinguió por completo el avance contrarrevolucionario. Murieron 114 cubanos exiliados, y más de 1200 fueron arrestados.

Aunque más de 4000 soldados cubanos se contaron entre muertos, heridos y desaparecidos, la batalla fue considerada como una victoria y una derrota en toda la línea de los estadounidenses y sus aliados locales.

<^> #BayOfPigs fiasco was [#CIA] double-cross

[#JFK] was [gullible]; believed [#CIA] Allen Dulles

<^> Cuban people would rise up and support

The Cuban freedom-fighters.

<^> [On April 17, 1961 ~ Allen Dulles had gone fishing and was unavailable. pic.twitter.com/I6eYXAURTR

— Stan Yekalis (@SYekalis) October 24, 2018