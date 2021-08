Brightline está preparada para anunciar “algunas sorpresas” en el cuarto trimestre del año, que transformarán la forma en que las personas se mueven por Miami, según dijo un vicepresidente de la compañía.

Jonathan Hopkins, vicepresidente de movilidad de Brightline, prometió que los nuevos anuncios facilitarían la forma en que las personas se desplazan por el sur de Florida de una manera “sostenible y multimodal”.

Hopkins, quien se incorporó a la empresa recientemente, dijo que estaba emocionado por los próximos anuncios. “Tengo un listón bastante alto para lo que parecen excelentes comodidades multimodales y sin automóviles / sin preocupaciones”, dijo en una reseña de Next Miami.

Hello beautiful station, covering three blocks in the heart of Downtown Miami, which in a few short months will welcome millions of people into the center of the city. @GoBrightline pic.twitter.com/1bLWvVNJS0

— Jonathan Hopkins 🚅🚇🚎🚲🛴🏳️‍🌈 (@JHop_Seattle) August 25, 2021