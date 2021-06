Aproximadamente la mitad de los estudiantes de las escuelas públicas de Miami-Dade desde prekínder hasta tercer grado están atrasados ​​en lectura y matemáticas debido a las pérdidas de aprendizaje provocadas por la pandemia, según funcionarios de estas instituciones del Condado de Miami-Dade, informó The Miami Herald.

Los miembros de la Junta Escolar se enteraron recientemente del alcance de la pérdida de aprendizaje en un año educativo sin precedentes en medio del las clases a distancia durante la pandemia y lo que las autoridades planea hacer al respecto, a través de una presentación realizada en las reuniones del comité de la Junta Escolar. El distrito planea contratar más intervencionistas académicos y tutores con dólares de estímulo federal.

Estas noticias de falta de aprendizaje durante casi 18 meses que nuestros hijos han permanecido en casa afectan a todos nuestros estudiantes no solamente a los más jóvenes. Los adolescentes mayores de 16 años, que tienen problemas en alcanzar sus metas para poder graduarse de secundaria tienen otras avenidas abiertas en su futuro. The English Center ofrece cursos de GED y de ABE (educación básica de adultos) que pueden servir para esos alumnos de mas de 16 años que necesitan un poco de recursos extras para comprender las materias básicas.

Los padres que estén interesados en ofrecer este apoyo adicional para sus hijos durante el verano, pueden llamar al The English Center para que hablen con un consejero. De esta forma, se pueden preparar en los estudios de Cálculo, Algebra y otras materias que son necesarias para poder obtener el diploma de secundaria con el resto de sus compañeros de curso. The English Center ofrece cursos de educación básica que les ayuda a muchos a ponerse al día en materias de estudios. No dejen pasar el tiempo de este verano para que sus hijos recuperen el conocimiento que no han podido adquirir durante estos tiempos sin precedentes.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445- 7731.