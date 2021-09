Las autoridades emitieron una alerta de tormenta severa para el condado de Broward debido a las abundantes lluvias que se manifiestan en la tarde de este sábado para las zonas de Fort Lauderdale, Pembroke Pines, Hollywood, Davie y Dania Beach.

Las intensas precipitaciones podrían causar inundaciones menores en algunas zonas, reportó MiamiMundo.

“Advertencia de tormenta eléctrica severa para el noreste del condado de Broward y el sureste del condado de Palm Beach. ¡Busque un refugio seguro ahora!”, dijo el NWS en su cuenta de Twitter este sábado.

Here is a map showing the number of hours which a given location observed thunder in Aug. Most notable is:

1. >60 hours in much of FL (averaging >= 2 hrs per day). This is probably no surprise to those who live there.

2. Some areas >100 hrs in the SW due to monsoon t-storms. pic.twitter.com/btWrWmdpQO

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) September 5, 2021