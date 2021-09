En un nuevo frente en la lucha sobre los mandatos de máscaras, tres distritos escolares están desafiando una regla del Departamento de Salud de Florida diseñada para evitar que las juntas requieran que los estudiantes usen máscaras durante la pandemia de COVID-19.

Los abogados de las juntas escolares en los condados de Alachua, Broward y Orange presentaron la impugnación el viernes en la División de Audiencias Administrativas del estado. Apunta a una regla de emergencia que el Departamento de Salud emitió el mes pasado como parte de un esfuerzo, encabezado por el gobernador Ron DeSantis, para bloquear los mandatos de máscaras.

I signed an executive order directing @HealthyFla to enter rulemaking in collaboration with @EducationFL to protect parents' freedom to choose whether their children wear masks in schools. https://t.co/94ZMqObRas

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 30, 2021