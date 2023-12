Brutal choque en Miami dejó a un conductor herido y otro se dio a la fuga

Florida es uno de los estados con más incidencia de accidentes automovilísticos. Dentro de este, Miami vive una realidad alarmante en las carreteras y avenidas donde a diario se reportan incidentes con consecuencias fatales.

A pesar de las campañas de prevención que buscan concientizar, los reportes diarios de este tipo de accidentes son atendidos con frecuencia por la Policía de Miami. Uno de los más recientes se reportó la madrugada de este viernes y tuvo epicentro en la intersección de la avenida 27 noroeste (NW) y la calle 11 noroeste.

El incidente involucró a dos vehículos: un Toyota color rojo y una camioneta Chevrolet negra SUV, esta última con dirección hacia el norte. Ambos habrían impactado por irrespetar la luz roja aunque aún se desconoce quién fue el infractor, comentó Mike Vega portavoz de la policía de Miami a la cadena Telemundo.

En el lugar se reportó la emergencia y debieron acudir rescatistas ya que el chofer del auto quedó gravemente herido y debió ser trasladado a un centro de salud. El otro involucrado, sin embargo, pudo avanzar unos pocos metros aunque sin uno de sus neumáticos. Luego decidió detenerse y darse a la fuga corriendo.

TRAFFIC ALERT: NW 27 Avenue remains closed between NW 11 and 14 Street. The closure includes on and off ramps on 27 Avenue. MV pic.twitter.com/aT0cAibE8W

— Miami PD (@MiamiPD) December 1, 2023