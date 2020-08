La banda surcoreana BTS rompió récords este fin de semana en YouTube con el estreno de ‘Dynamite’, su primera canción enteramente en inglés, según difundió rt

El video se convirtió en el mayor debut de la historia, logrando captar 3 millones de visitantes en vivo durante su estreno.

Pero la cosa no quedó ahí, pues en solo 24 horas ha registrado casi 100 millones de visitas, desbancando a Blackpink, otro grupo de K-pop, y su canción ‘How You Like That’. En estos momentos, el video suma ya más de 150 millones de visitas.

BTS también conocida como los Bangtan Boys, es una banda de chicos surcoreanos de siete miembros que comenzó a formarse en 2010 y debutó en 2013. El septeto co-escribe y produce gran parte de su producción. Originalmente un grupo de hip hop, su estilo musical ha evolucionado para incluir una amplia gama de géneros. Sus letras, a menudo centradas en comentarios personales y sociales, tocan los temas de la salud mental, los problemas de la juventud en edad escolar, la pérdida, el viaje hacia el amor propio y el individualismo. Su obra contiene referencias a la literatura y a conceptos psicológicos e incluye una historia del universo alternativo. El grupo ha realizado varias giras mundiales.

El grupo se formó inicialmente en la adolescencia bajo el nombre de Big Hit Entertainment y lanzó su álbum debut, 2 Cool 4 Skool (2013). Trabajos subsecuentes como sus primeras entradas en la cartelera de EE.UU. 200 The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 (2015), The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016), y Wings (2016) ayudaron a establecer la reputación de BTS como un grupo con conciencia social. Wings se convirtió en el primer álbum de BTS que vendió un millón de copias en Corea del Sur. En 2017, BTS entró en el mercado musical internacional, liderando la Ola Coreana en los Estados Unidos y rompiendo numerosos récords de ventas, convirtiéndose en el primer grupo coreano en recibir una certificación de la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA) por su single “Mic Drop”. El grupo es el primer acto coreano que encabeza el Billboard 200 con su álbum de estudio Love Yourself: Tear (2018) y desde entonces han llegado a lo más alto de las listas de éxitos de EE.UU. con sus álbumes Love Yourself: Answer (2018), Map of the Soul: Persona (2019) y Map of the Soul: 7 (2020)

