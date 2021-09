Después de cinco años regresa una de las bandas más populares de la historia: Radiohead.

La banda británica de rock alternativo vuelve a la música con un álbum peculiar.

Se trata de Kid A Mnesia, un recopilatorio de nuevos temas inéditos y algunos rescatados de antiguas grabaciones con el que conmemoran el 20 aniversario de dos de sus discos más importantes: Kid A, del año 2000 y Amnesiac, de 2001, reportó ElNacional.

En su cuenta de Twitter, la banda publicó lo siguiente:

«Le presentamos humildemente KID A MNESIA. Es la mayoría de edad para Kid A & Amnesiac y se une a un nuevo álbum, Kid Amnesiae, un palacio de la memoria de sesiones medio recordadas, medio olvidadas y material inédito», reportó ElNacional.

https://t.co/sMZGB0eE7V

We humbly submit KID A MNESIA to you.

It's a coming of age for Kid A & Amnesiac and it's joined by a new album, Kid Amnesiae, a memory palace of half-remembered, half-forgotten sessions & unreleased material.

All three come out together on November 5th. pic.twitter.com/V5Ms5iRUKl

— Radiohead (@radiohead) September 7, 2021