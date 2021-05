El alcalde Francis Suárez anunció este jueves 27 de mayo la reapertura paulatina de los comedores sociales para adultos mayores de la ciudad de Miami, los cuales se vieron obligados a cerrar debido a la pandemia hace más de un año.

“Hoy nos acercamos un paso más para terminar con el covid y regresar a nuestra vida normal. Estoy muy feliz de anunciar la reapertura de los comedores de Miami”, escribió el alcalde en Twitter.

Unas 6500 personas de edad avanzada se reunían cada día de forma gratuita en estos estos lugares para el momento de su cierre.

Today we’re getting one step closer to be done with Covid and returning to our normal lives—I’m so happy to announce the reopening of Miami’s comedores. pic.twitter.com/kX1xuY2Wky

— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) May 27, 2021