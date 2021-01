La banda estadounidense de rock The Flaming Lips, fundada en 1983, se ingenió la manera de llevar a cabo conciertos presenciales en medio de la pandemia del coronavirus, en la que mantener la distancia social y evitar asistir a eventos masivos se ha convertido en una medida generalizada por las autoridades sanitarias y gubernamentales a nivel global.

La idea para realizar los eventos es que, tanto los músicos como el público que asista a los conciertos, estén ubicados dentro de burbujas individuales inflables con capacidad máxima de tres personas.

La idea surgió luego de que el líder de la banda, Wayne Coyne, usara a menudo este tipo de burbujas para rodar a través de la multitud que asistía a los conciertos. Por esa razón, se les ocurrió que ese mecanismo no fuera usado exclusivamente para la entretención de Coyne con el público durante los eventos, sino por todos los asistentes.

Desde entonces, esta agrupación que ha tenido éxitos como Transmissions from the Satellite Heart, Clouds Taste Metallic o Hit to Death in the Future Head, decidió extender el uso de las burbujas a todos los asistentes.

Cada burbuja estaba dotada de un parlante suplementario de alta frecuencia, para evitar que el sonido se escuchara distorsionado, así como de una botella de agua, un ventilador a pila, una toalla así como un pancarta que indicar necesidades básicas como “Tengo que ir a orinar/hace calor aquí dentro“, para llamar a un asistente de la sala.