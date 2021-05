Jesús Alberto Carrero es nativo de Puerto Cabello estado Carabobo, en esa ciudad costera se desempeñaba como buzo industrial de la compañia petrolera, específicamente en la Refinería El Palito.

Pero la vida de Carrero ha cambiado y hace unos días se conoció que logró ser seleccionado entre más de 50 buzos, en su mayoría militares, para realizar el trabajo de pruebas a los trajes espaciales de la NASA.

El buzo venezolano Jesús Carrero se encuentra en Estados Unidos desde el año 2016 como consecuencia de la grave crisis social y económica que se vive su país de origen.

«Llegué a Nueva York sin conocer a nadie, no tenía trabajo ni papeles. Las primeras tres semanas me alojé en un shelter (lugar de refugio para desamparados), para luego iniciar una búsqueda de empleo que me hizo ayudante de construcción y lavador de platos en restaurantes de Manhattan», le declaró a El Pitazo.

Jesús Alberto recuerda que en 2019, luego de tres años de dificultades, logró legalizar su situación migratoria y pudo buscar empleo en la disciplina para la que se preparó en Venezuela: buzo industrial.

Un nuevo escollo hubo de sortear el porteño; para ganarse un empleo de buzo tenía que competir en esa profesión ejercida mayormente por militares y exmilitares de la Armada (Navy) de Estados Unidos, pero el deseo de superación y el talento del inmigrante pudieron más.

El venezolano logró entrar en un programa, luego de ser seleccionado entre más de 50 buzos (militares y exmilitares). Allí empezó su ascendente carrera que lo llevará, en el mes de julio próximo, a Houston, Texas, donde se realizarán las pruebas de nuevos trajes espaciales en una piscina que es el Laboratorio de Flotación Neutral (NBL, por sus siglas en inglés).