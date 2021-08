Desde siempre los perros han sido considerados como el mejor amigo del hombre; estos animales podrían dar la vida por sus dueños ya que su amor es tan incondicional que no conoce de abandonos, distancias o enfados. En esta entrega te diremos con qué frecuencia debes bañar a tu perro.

Y aunque sabemos que no a todas las razas de perros les gusta el agua, el baño no deja de ser la mejor manera de garantizar esa higiene a nuestro can, además de que esa es una de las mejores maneras de mantenerlos alejados de la suciedad, libres de parásitos y pulgas, reportó ElEspanol.

Pero aunque sabemos que lavar a nuestro perro de vez en cuando es una de esas tareas imprescindibles para mantenerlo limpio, son muchos los que se preguntan:

¿Cada cuánto debo bañar a mi perro? y ¿cuántas veces puedo bañarlo al mes? Esto es algo que varía siempre en función de cada tipo de perro y sobre todo de su pelaje. Te contamos todo lo que necesitas saber.

Mitos sobre el baño de los perros

Pero antes de entrar en materia, es importante que dejemos atrás una serie de mitos referentes a la frecuencia de lavado de los perros.

Uno de ellos y de los más extendidos, es que los perros no necesitan bañarse a menudo, algo que en parte puede ser cierto ya que no necesitan bañarse tanto como los humanos, pero que no es del todo correcto ya que sí necesitan de una frecuencia de lavado regular.

Por lo tanto, un baño diario es muy perjudicial para la piel de cualquier perro pudiendo dañar su pH y reduciendo los aceites naturales de su piel, pero lo que sí debemos asegurar a nuestra mascota es bañarle cuando sea necesario, algo que variará en función de las necesidades, el estilo de vida y el pelaje de cada perro.

Para ello deberás asegurarte de utilizar un champú para perros apropiado, que respete su pH y bañarle cuando lo necesite pero sin excederse, eso sí es algo sano y necesario para cualquier perro.

Otro de los mitos más extendidos, es que si bañamos a nuestro perro podemos provocarle otitis. Algo que realmente no tendría por qué ocurrir si lo bañamos con cuidado y evitando que le entre agua en los oídos o evitando dejar restos de champú en las orejas.

¿Cada cuánto se debe bañar a un perro adulto según su tipo de pelo?

Aunque el olor o la suciedad son algunos de los mejores indicadores de que nuestro perro necesita un buen baño, la frecuencia recomendada de este también varía en función del tipo de pelo del can.

Por lo general, los perros de pelo largo y denso, suelen acumular mucha más suciedad en su pelaje que los de pelo corto y poco denso.

Una de las principales razones de ello es que los perros con mucho pelaje tienden a retener mucho mejor la suciedad.

Una buena forma de alargar un poco el tiempo entre baño y baño es recurrir al cepillado diario, el cual hace las veces de baño seco ayudando a eliminar la suciedad y favoreciendo además la circulación sanguínea, el crecimiento del pelo y la eliminación de células muertas.

Teniendo todo esto en cuenta, suele asociarse una determinada frecuencia de lavado a los perros en función de su tipo de pelo:

Perros con pelo corto: Una vez cada seis u ocho semanas

Perros de pelo medio: Una vez cada mes y medio aproximadamente

Perros de pelo largo: Una vez al mes

¿Y en el caso de que sea un cachorro?

En el caso de los cachorros, el baño también es necesario pero lo ideal es esperar a cumplir con su calendario de vacunación, aproximadamente a partir de los tres meses. Otro de los aspectos importantes a la hora de bañar a un cachorro, es asegurarse de secarle muy bien para evitar que pueda desarrollar algún tipo de problema respiratorio.

También es importante usar un champú especial para cachorros, asegurarse de que el agua que empleemos para el baño sea templada y colocar por ejemplo una toalla o alfombrilla en el suelo del barreño o de la ducha para evitar que resbale y pueda coger miedo a la hora del baño.

La frecuencia de baño de un cachorro después de ese primer baño a partir de los tres meses, será de una vez al mes como máximo para evitar dañar su piel o su pelaje.

Aspectos a tener en cuenta

Tipo de pelo

Como ya te hemos explicado, en función del tipo de pelaje de cada perro las necesidades de baño y la frecuencia también cambiará. En el caso de los perros con pelo abundante y denso es aconsejable asegurarles un cepillado diario y un baño al mes como mínimo, algo que en el caso de los perros con pelo corto puede ser suficiente con un baño cada dos meses.

Edad y estilo de vida

Al igual que los cachorros tienen unas necesidades de baño diferentes a las de los perros adultos, los perros jóvenes también tienen una actividad mayor que la de los perros ancianos. Por todo ello, será más habitual que los perros ancianos no se ensucien tanto o tan frecuentemente como los más jóvenes o que los perros que realizan más actividades al aire libre se ensucien más que los perros más sedentarios y que pasan más tiempo en casa.

Alguna patología dermatológica

Otro aspecto a tener en cuenta, es si nuestro perro cuenta con alguna patología dermatológica o tiene algún tipo de problema en la piel, para lo cual será importante que hablemos con nuestro veterinario para establecer una frecuencia de baño adecuada a su tipo de piel y unos productos adecuados para evitar un posible daño en la misma.