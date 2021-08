Cuando Lexi Thompson jugaba el hoyo 15 de la primera ronda del torneo femenino de golf en los Juegos Olímpicos su caddie tuvo que abandonar la competencia por el calor extremo que había.

Con temperatura de 93 grados Fahrenheit, que se sintió más como 105 grados Fahrenheit en el campo, Thompson dijo que no notó que Fulghum no se sentía bien hasta el hoyo 15.

«Simplemente me preguntó, me dijo: ‘¿Te parezco blanco?’», Dijo Thompson. «Y yo digo, realmente no me di cuenta. Simplemente no se veía bien. Solo quiero que esté saludable, eso es todo».

Thompson le indicó a Fulghum, que nunca se desmayó, que se sentara a la sombra y se cuidara. En ese momento, conseguir que le alcanzara un putt era lo último en lo que pensaba. Reseñó NBC.

Afortunadamente para Lexi Thompson, la directora de servicios para jugadores de la LPGA, Donna Wilkins, estaba cerca viendo jugar a Thompson y Nelly Korda. Se las arregló para intervenir y reemplazar a Fulghum durante el resto de la salida de Thompson.

Al ser del Estado del Sol, Thompson está acostumbrada a temperaturas y humedad fuertes, dijo. Pero las condiciones en Tokio han sido inclementes.

“Soy de Florida y este calor es bastante ridículo”, señaló.

El calor y la humedad extremos también fueron problemas importantes durante la competencia de tenis, los eventos de pista y campo y las competencias ecuestres. Los equipos de fútbol femenino sueco y canadiense han pedido que el partido por la medalla de oro en Tokio el viernes se cambie a un horario diferente debido al calor. El partido está programado para las 11 am y se espera que las temperaturas estén en los 90 grados superiores con una humedad alta que podría llegar a superar los 100 grados.