Una cámara de seguridad en el Clearwater Marine Aquarium de Florida grabó a mujeres en el vestuario.

Una mujer de alto rango en el acuario vio la cámara de seguridad en un vestuario para visitantes. Pero en vez de solicitar una investigación rápida y ofrecer disculpas a las mujeres que fueron grabadas, el caso fue silenciado durante seis meses y solo se realizó una investigación interna..

El bufete de abogados encargado de la investigación interna decidió que no era necesario solicitar una investigación penal.

Así lo dijo el presidente de la junta directiva, Paul Auslander.

Ninguna de las mujeres que fueron grabadas presentó una denuncia. Pero el jefe de policía de Clearwater, Dan Slaughter, dijo que asignará oficiales para evaluar el caso, según un informe del Tampa Bay Times.

Dos ejecutivos del acuario vieron el video antes de borrarlo, pero solo estaban tratando de averiguar qué hacer con la grabación, determinó el bufete de abogados, según Auslander, reportó 20minutos.

Fue un error enorme, colosal, pero no fueron hombres siendo hombres, dijo Auslander. Estoy indignado de que esto haya sucedido y no volverá a suceder nunca más.

