Poco pensaba el biólogo marino y artista Colin Foord que su idea de instalar una webcam submarina en el puerto de Miami iba a convertirse en un rotundo éxito viral durante la pandemia de Covid-19.

Con gran parte de la población encerrada en casa para evitar los contagios de coronavirus, esta cámara submarina que emite en directo la vida bajo del mar se ha convertido en un entretenimiento que ayuda a pasar las horas, reportó Lavanguardia.

Desde el pasado febrero, cuando se puso en marcha la Coral City Camera, se han documentado más de 100 especies de peces. Entre ellos, uno se ha convertido en una auténtica estrella submarina, un ejemplar de pez cirujano (Acanthurus chirurgus) bautizado con el nombre de Oval.

Buscar a Oval, de hecho, se ha convertido en un entretenimiento para los cientos de espectadores que se conectan cada día a esta web, a la que se puede acceder a través de la web coralcitycamera.com o a través de su canal de Youtube.

Meet Oval the doctorfish and the amazing sea creatures living in Miami's busiest shipping channel 🐠

Hear more: https://t.co/tVozYCfd7q pic.twitter.com/c80p3IxiMu

— BBC World Service (@bbcworldservice) July 31, 2020