Las camareras que trabajan en al Stumble Inn Bar & Grill, jamás pensaron que por atender amablemente a un cliente recibirían una propina sustentable.

Las mesoneras se sorprendieron al ver que un señor que pidió dos hot dogs, papas fritas, una coca cola, una cerveza y un trago de tequila después, que costaron $ 37, dejara una remuneración de $16.000.

El hecho ocurrió en el local ubicado en New Hampshire, el pasado 12 de junio, pero se viralizó el 21 de este mes, porque las camareras querían asegurarse que lo que vivieron era cierto.

Mike Zarella, propietario del Stumble Inn Bar & Grill, indicó que luego que dejara la propina, el caballero volvió al restaurante luego de dejar la fuerte contribución y tuvo la oportunidad de comenzar con él.

“Me acerqué y me senté con él, le agradecí y le dije: ‘¿Estás seguro? Porque estamos incómodos con esta cantidad de dinero’”, dijo Zarella.

Las camareras, algunas de las cuales son madres solteras, dijeron que usarían su parte para tomar unas vacaciones de verano que de otro modo no podrían pagar.

"Don't spend it all in one place," the customer joked to the bartender, according to Mike Zarella, who owns the Stumble Inn Bar & Grill in Londonderry.https://t.co/u3KPYu12T6

