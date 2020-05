Campaña de Trump publica un video con el presidente como Yoda decapitando a CNN y MSNBC

Es de hacer notar que el video está acompañado del mensaje «May the 4th be with you» (Que el 4 de mayo te acompañe), en referencia a la mítica frase de «Star Wars», «May the force be with you» (Que la fuerza te acompañe).

Curiosamente, este lunes se celebrara el Día Internacional de «Star Wars» y el domingo fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa.

Hay que resaltar que la cadena de televisión CNN y otros medios de comunicación estadounidenses son blanco habitual de los ataques del presidente, que suele referirse a ellos como «noticias falsas».

Con información de: telemundo51

También le puede interesar: