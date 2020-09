El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, se pronunció este miércoles sobre la relación y negociación de opositores con el régimen de Maduro.

Por Redacción Miami Diario

En ese sentido, indicó que Venezuela ha experimentado graves crisis, conflictos internos, intervenciones extranjeras y sanciones unilaterales. «Hay serios desacuerdos entre la oposición y la actual administración. Debido a esta tensión, miembros de la oposición han sido excluidos de las elecciones y algunos otros han sido encarcelados. Habrá elecciones el 6 de diciembre a menos que se posponga debido a la crisis pandémica en Venezuela. Sin embargo, los preparativos ya están en proceso para celebrar las elecciones a tiempo», afirmó.

I translated the Turkish Foreign Minister's statementhttps://t.co/0tgKuBZ4Ys

Unfortunately, Venezuela has experienced serious crises, internal conflicts, foreign interventions, and unilateral sanctions. The pandemic has further deteriorated the ongoing crisis in the country.

— İmdat Oner (@im_oner) September 2, 2020