Este martes la Comisionada de Agricultura de Florida y candidata a la Gobernación, Nikki Fried, presentó su informe financiero, aunque tuvo un retraso de dos meses.

Según los reglamentos de la Comisión de Finanzas, Fried tenía hasta este martes para presentar su informe, antes que recibiera una multa por no llevarlos a tiempo.

El patrimonio de la Comisión de Agricultura es de $1.000.000, según el informe presentado este martes.

Desde el 2018, los registros financieros de la candidata demócrata a posiblemente sustituir a Ron DeSantis, han sido evaluados exhaustivamente, debido a que han presentado errores.

En el 2018, según muestran los registros la firma de la Nikki Fried, Igniting Florida, recibió $ 351,480, cinco veces más de lo que informó.

Debido a este retraso, Joanna Rodríguez, portavoz de la Asociación de Gobernadores Republicanos, indicó que Nikki Fried no está capacitada para tomar las riendas de la gobernación.

Rodríguez catalogó de incapaz a la representante demócrata para presentar sus informes financieros.

“No se puede confiar en ella para manejar las finanzas de la decimoquinta economía más grande del mundo como directora ejecutiva de Florida”, dijo la representante del partido republicano.

Ag Commissioner Nikki Fried files financial report two months after deadline https://t.co/0p8yIgV8Ib

Nikki Fraud

— Tina Gnome (@tinabiggs2) September 1, 2021