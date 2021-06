Un nuevo caso de corrupción en Florida salió a la luz pública este martes, en el que estuvieron involucrados el exsenador Frank Artiles, y el candidato por el Distrito 37, Alexis Pedro Rodríguez.

Rodríguez quien se estaba postulando de manera independiente a un curul, en el organismo legislativo del estado testificó ante un tribunal, que entregó información falsa durante su inscripción.

La revelación de Rodríguez la hizo frente a la Comisión de Ética de Florida, que lo sancionó con una multa de $ 6,500 por presentar un formulario de divulgación financiera inexacto y por aceptar dinero en el entendimiento de que cambiaría su afiliación partidaria de republicano a no afiliación partidaria, calificaría para postularse como candidato y presentar una falsa formulario de divulgación.

Rodríguez relató que se alió con Frank Artiles, con el objetivo de confundir a los votantes e influir en el resultado de la carrera para representar en última instancia una gran franja que incluye el centro de Miami, Coral Gables y Pinecrest.

El juzgado recabó evidencia de la computadora de Artiles, en donde hay evidencia del delito que incurrieron los dos.

“Prosecutors say Artiles offered Alexis (Alex) Pedro Rodriguez $50k to run in the race to 'siphon votes from the incumbent,' Democrat Jose Javier Rodriguez. Half was to be paid during the election and the rest after, Alex Rodriguez told prosecutors." https://t.co/dnOKXg3NVh

— Tonya Bailey 🏳️‍🌈🇺🇸 (@tbailey1976) May 8, 2021