Un canguro ha sido capturado después de ser visto en un barrio de Fort Lauderdale.

Los oficiales de policía de Fort Lauderdale respondieron a una llamada sobre un canguro en el área de North Andrews Avenue y 13th Street aproximadamente a las 9:15 a.m., el jueves, reportó WSVN.

Los oficiales pudieron poner una correa de perro alrededor del cuello del canguro antes de guiarlo a la parte trasera de un crucero de la policía.

STRANGE SIGHT: Officers have captured a kangaroo that was spotted in a Fort Lauderdale neighborhood pic.twitter.com/Nv2gqOEa6y

Las cámaras se cernió sobre la escena donde el canguro podía ser visto en la parte trasera del crucero policial.

No está claro de dónde vino el canguro.

Who caught a glimpse of #FLPD’s newest mate hoping through our community this morning?

Officers in District 2 worked together to safely capture this kangaroo and turn it over to the South Florida Wildlife Center. pic.twitter.com/y4rZ5QQApS

— Fort Lauderdale Police (@FLPD411) July 16, 2020