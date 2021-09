La mexicana Yuri revela que ha tenido que luchar con las secuelas que le dejó el COVID-19. La cantante mexicana señaló que la enfermedad afectó su sistema nervioso

La artista Yuri dijo que ha tenido que luchar con graves problemas de salud, debido a las secuelas que le dejó el Covid-19.

La cantante mexicana señaló que la enfermedad afectó su sistema nervioso.

Yuri dio positivo al Covid-19 en septiembre del 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuri (@oficialyuri)

A pesar de que la artista se recuperó satisfactoriamente, todavía no se encuentra del todo bien.

“Me regresaron algunas secuelas, estoy en tratamiento, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita, gracias a Dios pude detectarlo a tiempo”, expresó Yuri.

La cantante comenzó a sufrir desmayos y constantes dolores de cabeza. Finalmente los médicos descubrieron que se trataba de algo llamado disautonomía, que ataca directamente al sistema nervioso.

Yuri indicó que se sentía tan mal. “Si voy a estar viviendo así, y mi calidad de vida no es tan bonita, señor pues llévame”.

Actualmente, la artista está tomando sus medicamentos y ya se siente mucho mejor.

Yuri aconseja a quienes estén padeciendo las secuelas por Covid-19, que acudan al médico y sigan el tratamiento para poder superar los síntomas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuri (@oficialyuri)

Tras sufrir el Covid-19, la cantante mexicana Yuri tuvo que someterse a otro proceso, el de recuperar su voz la cual resultó afectada tras padecer COVID-19. La artista tuvo que someterse a tratamientos con desinflamatorios para abordar una afección en sus cuerdas vocales.

“El estar meses sin cantar afectó mi garganta, es un músculo que al no utilizarlo se aguada, el volver a ejercitarlo y colocar la voz me costó trabajo, pero lo que me ayudó fue la fe”, relató la cantante.

La artista prefirió mantener su contagio al margen de los medios de comunicación.

A través de una publicación en redes sociales, Yuri dijo que el padecer COVID-19 le generó ansiedad y pérdida del cabello. “Soy una guerrera, en cada batalla quiero siempre estar al frente, no me rindo fácil. Ese espíritu se lo heredé a mi madre”, dijo en una entrevista.