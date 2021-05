Las protestas que se empezaron a desarrollar en Colombia a finales del mes de abril, ahora han traído como consecuencia el desabastecimiento de supermercados y tiendas de comida.

Ese el caso del sector San Javier, la conocida comuna 13 de Medellín. En esta comunidad más del 74 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y por la extensa informalidad que rodea al trabajo, muchos de los jóvenes han perdido su empleo desde que comenzó la pandemia y más ahora con las protestas que ha habido.

“Es que mire, esa protesta era para tumbar la reforma tributaria, ya se cayó, y renunció este señor Carrasquilla, ya lo que están haciendo con los bloqueos es perjudicarnos a nosotros los más pobres”, dijo Melina una habitante de la comunidad.

Debido a la escasez de algunos productos de la cesta básica por las protestas que no han cesado, las personas han tenido que recurrir al mercado negro para poder adquirirlos pero a un precio más costoso.

Entre las mercancías que subieron sus precios están el litro de aceite que pasó de 7,000 (USD $1.84 ) a 16,000 pesos (USD $4.21), un kilo de papas que costaba 2,700 pesos (USD $0.71), subió a 5,000 (USD $1.32).

Nadie ama optimizar el tiempo y nadie odia las filas más que yo; me acerqué a alguien de seguridad a preguntar si las filas del 2o piso estaban habilitadas, y me dicen que los cajeros en su mayoría venían del sur y no lograron llegar por los bloqueos. pic.twitter.com/4HouDVFPnI

— Carolina M. (@Carmedinat) May 6, 2021