Este jueves a las 9:00 am se activaron las alarmas en el Capitolio de Florida, ubicado en Tallahasse debido a una amenaza de bomba.

Las autoridades policiales de Florida indicaron que de una vez activaron los dispositivos de seguridad, para hallar el artefacto explosivo.

“Se hizo una amenaza de bomba con respecto al Capitolio de Florida durante la noche. El Complejo del Capitolio de Florida ha sido inspeccionado por las fuerzas del orden y los agentes caninos que detectan explosivos”, dijo FDLE.

FL Capitol open to employees who work there. Capitol Complex has been swept by law enforcement & explosive detecting K-9’s. No explosive devices were found & nothing suspicious identified. “If You See Something, Say Something®”Report suspicious activity by calling 1-800-FLA-SAFE

— FDLE (@fdlepio) January 21, 2021