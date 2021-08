Carl Lewis es una de las voces más autorizadas para hablar de atletismo en todo el planeta.

El que fuera nueve veces campeón olímpico en velocidad y salto de longitud ha sido muy crítico con el equipo de 4×100 masculino de Estados Unidos, que este jueves ha sido eliminado en las series preliminares en los Juegos Olímpicos de Tokio, reportó la web de Fox News.

“El equipo lo ha hecho todo mal en el relevo masculino. El sistema de pasarse el testigo estuvo mal, los atletas corriendo con las piernas equivocadas, y estaba claro que no había ningún liderazgo”, escribió Carl Lewis.

“Ha sido totalmente vergonzoso y completamente inaceptable para el equipo estadounidense, que han quedado peor que algunos chavales de la Unión Atleta Amateur que he visto”, sentenció Carl Lewis.

The USA team did everything wrong in the men's relay. The passing system is wrong, athletes running the wrong legs, and it was clear that there was no leadership. It was a total embarrassment, and completely unacceptable for a USA team to look worse than the AAU kids I saw .

— Carl Lewis (@Carl_Lewis) August 5, 2021